В Азербайджане растет производство метанола

7 июля 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года на заводе SOCAR Metanol планируется произвести 350 тысяч тонн метанола, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

В компании сообщили, что в пролом году было произведено около 230 тысяч тонн и, по прогнозам, эти показатели будут расти с каждым годом.

Отметим, что к продаже продукции завод - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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