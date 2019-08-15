В некоторых районах Баку и Бейлаганском районе будет ограничена поставка природного газа

15 августа 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в некоторых районах Баку и в Бейлаганском районе Азербайджана будет ограничена поставка природного газа, сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз".

Сообщается, что сегодня с 10:00 часов в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, с 12:00 часов в части Бинагадинского района и на нескольких промышленных предприятиях, а также с 14:00 часов в центре Бейлаганского района будет приостановлена подача природного газа.

(Автор: Эльчин Мехдиев Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ряде сел Шамкира и Лянкярана приостановлено газоснабжение
Общество 14 августа 09:50
В Бейлагане и Евлахе сегодня будет ограничена подача газа
Общество 9 августа 11:27
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 8 августа 11:14
В ряде районов Азербайджана будет ограничено газоснабжение
Общество 7 августа 10:47
В трех районах Баку будет ограничена подача газа
Общество 31 июля 10:16
"Азеристиликтеджхизат" задолжал газовому оператору свыше 26 миллионов манатов
Экономика 19 июля 13:27
Лента новостей
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Экономика 12:44
Финрегулятор Азербайджана поддерживает переход к безналичному обществу
Финансы 12:42
Августовское обострение у азербайджанской оппозиции - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:37
Рост розничной торговли в Казахстане превысил 5%
Бизнес 12:36
Утверждено участие исполнителей на церемонии открытия ЧМ по художественной гимнастике
Общество 12:32
Азербайджан лидирует по объему прямых иностранных инвестиций в Грузию
Финансы 12:31
Подведены итоги Каспийского экономического форума в туркменской Авазе
Туркменистан 12:20
Апелляционный суд Гонконга выпустил из тюрьмы одного из лидеров протестов
Другие страны 12:17
Фондовый рынок Узбекистана начал активно развиваться
Финансы 12:05