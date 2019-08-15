В некоторых районах Баку и Бейлаганском районе будет ограничена поставка природного газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня в некоторых районах Баку и в Бейлаганском районе Азербайджана будет ограничена поставка природного газа, сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз".

Сообщается, что сегодня с 10:00 часов в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, с 12:00 часов в части Бинагадинского района и на нескольких промышленных предприятиях, а также с 14:00 часов в центре Бейлаганского района будет приостановлена подача природного газа.

(Автор: Эльчин Мехдиев Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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