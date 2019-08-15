Нефть Brent подешевела до $58,2 за баррель

15 августа 2019 21:55 (UTC+04:00)

Фьючерсы на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торговой сессии в четверг под давлением сохраняющихся опасений о рецессии, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по московскому времени подешевели на $1,28 (2,15%) - до $58,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,74 (1,34%) - до $54,5 за баррель.

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