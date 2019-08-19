Азербайджан снизил добычу нефти на 2,5 процента

19 августа 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За январь-июль 2019 года в Азербайджане добыто, включая газовый конденсат, 22 023,5 тысячи тонн сырой нефти.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, 21 975,2 тысячи тонн составила товарная сырая нефть.

Добыча нефти снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период в стране добыто 20 316,8 миллиона кубометров газа, из них 14 032,3 миллиона кубометров товарного.

В целом, за семь месяцев этого года,по сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 19,9 процента, а товарного газа - на 34 процентов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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