Председатель совета директоров BP знакомится с бизнесом компании в Азербайджане

6 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель совета директоров BP Group Хельге Лунд находится в Баку с двухдневным рабочим визитом, сказали Trend в BP Azerbaijan.

Как известно, Лунд занял этот пост в январе этого года. Поэтому он знакомится с ключевыми регионами бизнеса BP, сообщили в компании.

"Программа визита Лунда включает в себя ряд встреч с руководством и сотрудниками BP-Azerbaijan, в ходе которых он получил обновленную информацию обо всех аспектах бизнеса BP в регионе", - сказали в компании.

В BP отметили, что сегодня Лунд встречается с министрами и другими высокопоставленными правительственными лицами Азербайджана.Ожидается, что в ходе этих встреч председатель совета директоров проинформирует правительственных чиновников Азербайджана о текущем состоянии проектов и планах BP в стране.

Вчера председатель был принят Президентом страны Ильхамом Алиевым.

Напомним, что BP открыла свой первый офис в Баку в июне 1992 года. Компания управляет крупными морскими нефтегазовыми активами в Азербайджане. BP является оператором таких месторождений, как "Шах Дениз", "Азери-Чираг-Гюнешли, Shallow Water Absheron Peninsula, Шафаг-Асиман, Гобустан.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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