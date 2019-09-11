SOCAR AQŞ завершила еще одну скважину на "Гюнешли"

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR AQŞ, буровое подразделение госнефтекомпании SOCAR, успешно завершила строительство скважины № 346 с фактической глубиной 3485 метров на месторождении «Гюнешли», сообщает Trend со ссылкой на компанию.
Заказчиком выступило ПО «Азнефть», занимающееся разработкой месторождений нефти и газа на суше и на море.
В настоящее время компания проводит буровые работы на пяти платформах на четырех нефтегазовых месторождениях - "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла".
SOCAR AQS было создано в 2007 году SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.
Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года.
Акционерами предприятия являются SOCAR, Nobel Oil Services и ООО Absheron Drilling.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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