В текущем году в Азербайджане газифицированы 209 новых многоквартирных зданий

20 сентября 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" осуществило ряд мер в связи с исполнением указа Президента Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий" от 19 февраля 2019 года.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ПО, в целях оперативного решения вытекающих из указа вопросов регулярно организовываются встречи с представителями строительных компаний, здания которых не обеспечены газом, или обеспечены им частично. Для устранения имеющихся проблем даются соответствующие рекомендации.

Согласно информации на первое сентября в целом газифицированы 13 274 квартир в 209 недавно построенным зданиям, а только за сентябрь - 1488 квартир в 54 зданиях. ПО ежедневно исследует возведенные жилищно-строительными кооперативами здания и выдает соответствующие заключения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будет ограничено газоснабжение более тысячи абонентов
Общество 13:11
В Сумгайыте и двух районах Азербайджана ограничено газоснабжение
Общество 11:06
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения для ввода в эксплуатацию еще 168 жилых зданий
Общество 19 сентября 21:13
В части Баку, Хырдалане и Лянкяране газа не будет
Общество 18 сентября 11:22
В двух районах Баку нет газа (ФОТО)
Общество 17 сентября 10:08
В 4 районах Азербайджана не будет газа
Общество 16 сентября 10:07
Лента новостей
Азербайджан: Предстоящая задача трансформации
Экономика 18:24
Настроение очень хорошее – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова
Общество 18:19
Зеленый климатический фонд окажет поддержку Грузии в сфере развития лесного хозяйства
Бизнес 18:08
ЕБРР рассматривает вопрос выделения Грузии займа
Финансы 18:05
В Баку создан Jazz Fans - Клуб профессионалов и консультантов, Клуб исполнителей и Фан клуб (ФОТО)
Культура 18:02
Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу
Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев наградил Низами Джафарова орденом "Шохрат"
Политика 17:54
Unibank проведет очередное собрание акционеров
Финансы 17:54
Gunay Bank проведет внеочередное собрание акционеров
Финансы 17:50