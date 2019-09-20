В текущем году в Азербайджане газифицированы 209 новых многоквартирных зданий

БАКУ/Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" осуществило ряд мер в связи с исполнением указа Президента Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий" от 19 февраля 2019 года.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ПО, в целях оперативного решения вытекающих из указа вопросов регулярно организовываются встречи с представителями строительных компаний, здания которых не обеспечены газом, или обеспечены им частично. Для устранения имеющихся проблем даются соответствующие рекомендации.

Согласно информации на первое сентября в целом газифицированы 13 274 квартир в 209 недавно построенным зданиям, а только за сентябрь - 1488 квартир в 54 зданиях. ПО ежедневно исследует возведенные жилищно-строительными кооперативами здания и выдает соответствующие заключения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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