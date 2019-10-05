В Туркестанской области Казахстана появится новая СЭС

БАКУ /Trend/ - В селе Шаульдер, Отырарского района Туркестанской области Казахстана проведут аукционный торг по проекту «Строительство СЭС мощностью 50 МВт в близи села Шаульдер Туркестанской области», сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Так, в селе Шаульдер, министерством энергетики Казахстана, при поддержке акимата области, был проведен семинар в целях разъяснение системы организации и проведения аукционного торга с документацией по проекту. Инвесторам разъяснили детали аукционных торгов по отбору проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019 году.

В семинаре приняли участие представители министерства энергетики, акимата области, местных исполнительных органов, эксперты проектов Программы развития ООН, коммунальных предприятий, региональных электросетевых компаний, АО «KEGOC», АО «КОРЭМ» (организатор аукционных торгов), «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик электрической энергии ВИЭ), USAID и иностранные инвесторы из Франции, Италии, Китая и Польши.

Участники семинара ознакомились с законодательной основой проведения аукционных торгов с документацией: особенности подачи заявки в торговую систему, определение победителя, получение финансового обеспечения заявки.

Инвесторы могли задавать все интересующие их вопросы непосредственно местным исполнительным органам власти, представителям региональной электросетевой компании, разработчикам документации. Кроме того, иностранные гости посетили площадку планируемой солнечной электростанции, чтобы объективно оценить месторасположение будущего проекта ВИЭ.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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