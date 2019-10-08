Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого октября составила 62,10 доллара за баррель, что на 0,85 доллара выше предыдущего показателя, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 55,69 долларов за баррель, что на 0,69 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого октября составила 60 доллара за баррель, что на 1,12 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на восьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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