Азербайджан и Казахстан организуют видеоконференцию для повышения эффективности межправкомиссии

БАКУ/Trend/ - Выступая на 16-ом заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов предложил организовать видеоконференцию для повышения эффективности комиссии в период между заседаниями, передает в среду Trend.

По словам Шахбахова, такой формат, в свете подготовки следующего заседания комиссии, предполагает расширенное взаимодействие двух частей комиссии, заседания которой проходят раз в год.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев одобрил это предложение и согласился рассмотреть проведение конференции в таком формате по итогам первого квартала 2020 года.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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