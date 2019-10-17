Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

17 октября 2019 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста шестнадцатого октября составила 63,61 доллара за баррель, что на 0,69 доллара выше предыдущего показателя, сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 60,56 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,38 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,59 долларов за баррель, что на 0,15 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестнадцатого октября составила 59,45 доллара за баррель, что на 0,03 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на семнадцатое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @AnSav_2105

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