Мурат Лекомпте: Новый завод важен не только для SOCAR и BP, но и для Турции (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся инженерные и проектировочные работы по строительству нового нефтехимического завода BP и "SOCAR Türkiye", который будет возведен в Алиага, в Измире.

Об этом в интервью Trend сказал руководитель отдела по внешним связям SOCAR Turkey Energy Мурат Лекомпте.

Руководитель отдела напомнил, что в конце прошлого года между SOCAR и BP было подписано соглашение о строительстве нового нефтехимического завода: «В соответствии с соглашением, обе компании, обладающие по 50% доли участия в новом проекте, приняли решение о начале его реализации. С момента подписания соглашения осуществляются предварительные инженерные и проектировочные работы. Сегодня эти работы продолжаются, завершить их планируется до конца текущего года».

В 2020 году начнутся территориальные работы, после которых будут проведены другие работы, в том числе, подготовлено соглашение о долевом разделении. Следом должен быть разрешен вопрос финансирования.

«В частности, предстоит обсудить вопрос о том, как будет осуществляться финансирование – из собственных средств компаний или за счет привлечения кредита. В настоящее время еще не известен точный объем инвестиций в проект, этот вопрос будет решен в будущем году, после принятия окончательного решения по инвестициям. В ходе предварительных обсуждений фигурирует цифра в 1,8 миллиарда долларов США. Эта цифра может измениться в меньшую или большую сторону в ходе принятия окончательного решения», - отметил Лекомпте.

По словам руководителя отдела, если окончательное решение по инвестициям удастся принять в 2020 году, то в том же году и будет заложен фундамент будущего завода: «Исходя из того, что строительство продлится в течение 3-4 лет, завод может быть введен в строй в 2023-2024 годы».

Глава отдела по внешним связям SOCAR Turkey Energy подчеркнул, что новый нефтехимический завод принесет немалую пользу: «Этот проект важен не только для SOCAR и BP, но и для Турции. В настоящее время Турция импортирует 80 процентов нефтехимической продукции, затрачивая на это 11,5 миллиарда долларов в год. После ввода нового завода в эксплуатацию эта цифра может сократиться до 5,5 миллиардов долларов. Поэтому данный проект внесет большой вклад в экономику Турции».

В заключение Лекомпте добавил, что после того, как завод приступит к работе, его производственная мощность составит 1,25 миллиона тонн прозрачной терефталевой кислоты (PTA), 840 тысяч тонн параксилена (PX) и 340 тысяч тонн бензола: «Инвестиции в этот и другие проекты, будут иметь стратегическое значение. С началом работы объекта Турция не будет импортировать прозрачную терефталевую кислоту».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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