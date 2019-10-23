«Южный газовый коридор» является источником диверсификации маршрутов — венгерский госсекретарь

23 октября 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- «Южный газовый коридор» является источником диверсификации маршрутов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на венгерские СМИ, сообщил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«Строительство «Южного газового коридора» обеспечивает определенный источник диверсификации маршрутов, а также предоставляет возможность для диверсификации источников. Диверсификация источников и маршрутов не только способствует безопасному энергоснабжению, но также обеспечивает коммерческим и промышленным потребителям доступ к дешевому газу, а цены на коммунальные услуги остаются низкими, поскольку все это жизненно важно для поддержания конкурентоспособности в постоянно меняющемся мире», - сказал госсекретарь.

Он отметил, что энергетика является вопросом национальной безопасности, и именно по этой причине правительство Венгрии стремится обеспечить как можно больше маршрутов транспортировки природного газа в страну.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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