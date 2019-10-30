Эксперт дал прогноз мирового потребления энергии

БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозам, к 2040 году мировое потребление энергии увеличится на 30% по сравнению с 2017 годом.

Об этом сказал главный экономист по России и СНГ Владимир Дребенцов, сообщает в среду Trend с мероприятия, посвященного прогнозу развития энергетики до 2040 года.

"Одной из основных причин увеличения использования энергоресурсов является глобальный рост населения", - заявил он

Он также подчеркнул, что увеличение расхода энергоресурсов также окажет влияние на рост доходов населения.

Отметим, что 30 октября 2019 года в Баку проходит мероприятие, посвященное статистическому обзору мировой энергетики и прогнозу развития энергетики до 2040 года.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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