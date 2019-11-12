Нефть дорожает после резкого снижения цен днем ранее

12 ноября 2019 09:32 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее, произошедшего из-за отсутствия признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11%, до 62,26 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 56,92 доллара за баррель.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после снижения цен днем ранее, которое достигало 1,5%. Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость "черного золота", остается обеспокоенность, связанная с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в конце прошлой недели, что США заключат сделку с Китаем, только если она будет "правильной" для Вашингтона. Он также сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона.

"Цены на нефть оказались под давлением в начале недели, так как торговые опасения нивелировали тот импульс роста, который мы видели в октябре", — считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чьи слова приводит агентство Рейтер. По мнению эксперта, тогда новости о готовящейся первой части торговой сделки между США и Китаем вызвали надежды, что это поддержит рост спроса на энергоносители.

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