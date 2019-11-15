Транскаспийский трубопровод является ключевым маршрутом для поставок туркменского газа в Европу – эксперт

15 ноября 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Транскаспийский трубопровод является ключевым маршрутом для транзита туркменского газа в Европу.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник центра политических исследований OCP (Рабат, Марокко) и Французского института международных и стратегических отношений (Париж, Франция) Франсис Перрен.

«Туркменистан занимает четвертое место в мире по разведанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Туркменистан на данный момент экспортирует газ по трубопроводу, главным образом в Китай, но страна заинтересована в увеличении и диверсификации экспорта своего газа, ориентируясь на рынок Европейского союза (ЕС) в ближайшие годы. Ключевым маршрутом для достижения этой цели это Транскаспийский газопровод, который позволит экспортировать часть туркменского газа в ЕС через Азербайджан, Грузию и Турцию или через Азербайджан, Грузию и Румынию», - сказал Перрен.

Он отметил, что этот проект поддерживается ЕС, потому что он позволит диверсифицировать источники поставок газа.

«Транскаспийский газопровод может стать частью «Южного газового коридора», который состоит из Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP). Такой маршрут, позволит ЕС начать импорт газа из Азербайджана с 2020 года, и это в стратегических и экономических интересах ЕС - расширить «Южный газовый коридор». ЕС готов инвестировать в этот проект, а также некоторые международные финансовые институты и несколько западных компаний также заинтересованы в этом проекте», - сказал эксперт.

Перрен считает, что для этого проекта необходимо обеспечить очень прочное сотрудничество между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и ЕС.

Отметим, что Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан.

Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод вдоль дна Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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