В ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» назначен новый директор

19 ноября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заур Джалилов назначен новым директором ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», сказали во вторник Trend в российской компании ЛУКОЙЛ.

Как отмечается, 25 октября 2019 года директором ЗАО назначен Заур Джалилов, ранее занимавший должность менеджера по коммерческим вопросам в LUKOIL Italia S.r.l. (Рим).

Он заменил на должности Айдара Абдуллина, который переведен в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» на должность главного инженера.

Как отмечается, кадровые изменения осуществлены в соответствии с политикой ПАО «ЛУКОЙЛ» в сфере управления персоналом и практикой кадровой ротации руководителей дочерних обществ компании.

Отметим, что компания ЛУКОЙЛ функционирует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод".

Помимо этого, компания участвует в продажах на розничном топливном рынке.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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