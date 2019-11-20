В ряд сел Губинского района осуществлена подача газа

БАКУ/Trend/ - Двадцатого ноября в шести селах Губинского района была осуществлена подача газа, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

Газовые регуляторы и бытовые счетчики газа были установлены в 948 частных домах, среди которых – 51 дом в селе Кунхырт, 21 дом в селе Хырт, три дома в селе Атудж, 274 дома в селе Гонагкенд, 383 дома в селе Тангаалты и 209 домов в селе Афурджа.

Проделанная работа осуществляется на основе Государственной программы по ускорению газификации регионов, принятой в этом году.

В целом было проложено более 114,300 тысяч метров газопроводов различного диаметра и внутриквартальных газовых линий.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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