Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

27 ноября 2019 10:24 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19%, до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 58,28 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали небольшого снижения показателя. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 418 тысяч баррелей.

"Неожиданный рост запасов нефти разочаровал нефтяных "быков" и, вероятно, способствовал закрытию позиций некоторыми инвесторами", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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