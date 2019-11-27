Франция интересуется работой Азербайджана в сфере энергетики

БАКУ/Trend/ - В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с делегацией депутатов из Франции, находящейся с визитом в Баку с целью ознакомления с Азербайджаном в рамках политики соседства ЕС и Восточного партнерства, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Заместитель министра энергетики Самир Велиев отметил, что французская компания Total является одним из долгосрочных партнеров энергетического сектора Азербайджана.

В настоящее время Азербайджан также сотрудничает с другими французскими компаниями в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Французский депутат Жоаким Пуэйо поинтересовался работой в энергетической сфере в рамках подготовки нового сестороннего соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом, дальнейшими шагами, а также выполнением обязательств, взятых Азербайджаном по Парижскому соглашению.

На встрече была представлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по осуществлению реформ в сфере энергетики, законопроектах, подготовленных в связи с совершенствованием правовой базы. Было отмечено, что осуществление соответствующих мер в области возобновляемой энергии и энергоэффективности внесет вклад в выполнение обязательств Парижского соглашения.

На встрече также был обсужден проект “Южный газовый коридор". Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Евросоюза, и обновленное соглашение обеспечит развитие отношений во всех областях, включая энергетику.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.