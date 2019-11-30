TANAP с самого начала был приоритетом для Турции – министерство

30 ноября 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) с самого начала был приоритетом для Турции и Азербайджана, сказали Trend в пятницу в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Было отмечено, что TANAP обеспечит энергетическую безопасность Европы.

"TANAP важен не только для Турции и Азербайджана, но и для Европы, так как именно благодаря этому проекту впервые природный газ из Каспийского бассейна поступит на европейские рынки", - сказали в министерстве.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября.

Церемония открытия пройдет в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне.

В этом районе, у греческой границы, TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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