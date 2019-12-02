TANAP – пример успеха азербайджанской и турецкой энергетической дипломатии

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) является примером успеха азербайджанской и турецкой энергетической дипломатии. Об этом сказал Trend в понедельник турецкий эксперт по внешней политике и главный координатор политического движения Beyaz Hareket - Эрдем Эрен.

По словам эксперта, в то время как в мире ведутся экономические «сражения» по обеспечению энергетической безопасности Европы, совместная деятельность Азербайджана и Турции имеет немаловажное значение и еще раз подтверждает мирную инициативу этих братских стран.

«TANAP также усиливает роль Азербайджана и Турции на Балканах, представляющих особый интерес для Анкары и Европы»- сказал эксперт.

Он также отметил, что открытие TANAP является знаменательным событием для Турции, Азербайджана и Грузии, что подтверждает участие президентов этих стран на церемонии открытия.

«Благодаря TANAP, Турция превратилась в энергетических центр по реализации газа на трёх континентах и Анкара особо дорожит этим проектом, он превратил Турцию в одного из самых сильных игроков в энергетическом рынке», - сказал эксперт.

Отметим, что церемония открытия достижения TANAP Европы состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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