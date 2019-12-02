БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) надолго снимет с повестки Турции вопрос безопасности поставок энергоресурсов, сказал Trend финансовый редактор турецкой газеты Haberturk Рахим Ак по случаю открытия соединения TANAP с Европой.

«Прежде всего, открытие TANAP важно для Турции с точки зрения удовлетворения ее спроса на энергию и обеспечения безопасности энергоснабжения. Благодаря TANAP безопасность энергоснабжения Турции не будет на повестке страны в течение длительного времени. Другим важным фактором является то, что Турция больше не будет зависеть от одного источника энергии. TANAP обеспечит очень устойчивый баланс в сфере безопасности поставок природного газа в Турцию», - сказал эксперт.

Рахим Ак отметил, что энергетическая безопасность означает не только обеспечение отопления жилых зданий в Турции, но и промышленных предприятий, поскольку перерывы в их работы может нанести серьезный удар по экономике страны.

«В более долгосрочной перспективе геополитическая роль Турции может возрасти, учитывая, что через территорию страны проходят стратегически важные трубопроводы. Таким образом, страна может стать важным центром маркетинга газа и, возможно, ценообразования», - добавил он.

Эксперт считает, что, то же самое можно сказать о Европе, так как с вводом в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) через Италию в Европу будет поступать 10 миллиардов кубометров газа в год.

«Объем газа, который будет транспортироваться через эту систему, может достигать 31 миллиарда кубометров в год. Наряду со сжиженным природным газом (СПГ) эти объемы положат конец зависимости Европы от одного поставщика. Что касается Азербайджана, то этот проект еще больше улучшит позиции страны на международной арене», - добавил Рахим Ак.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция). В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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