В Хырдалане идет модернизация сети электроснабжения

5 декабря 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях улучшения электроснабжения города Хырдалан к местной сети подключены две 35-киловольтные подстанции, сообщает Trend со ссылкой на открытое акционерное общество (ОАО) «Азеришыг».

В целях повышения качества коммунальных услуг в городе Хырдалан и прилегающих поселках, а также обеспечения бесперебойного энергоснабжения, ОАО «Азеришыг» проводит работы по замене трансформаторных подстанций с истекшим сроком эксплуатации, кеомрлектованных трансформаторных подстанций, линий электропередач и другого электрооборудования.

ОАО «Азерэнержи», построена и подключена к сети 35/10-киловольтная подстанция на территории новой 110-киловольтной подстанции «Хырдалан».

Продолжаются работы по переводу кабельных линий электропередачи в 220/110/10 киловольт от подстанции "Хырдалан" на новую подстанцию с напряжением в 35 киловольт.

ОАО "Азерышиг" осуществляет ряд технических мер для устранения проблем с электроснабжением в поселках Масазыр, "28 мая", Пиракюшкюль, Гобу, Хокмали, а также в Алят, Гушчулуг и других окрестных территорий.

Для удовлетворения растущих потребностей населения в электроэнергии в указанных населенных пунктах проводятся работы по реконструкции и ремонту линий электропередачи напряжением 35, 10, 6 и 0,4 киловольт, подстанций и трансформаторных пунктов, устанавливаются трансформаторные блоки различной мощности.

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