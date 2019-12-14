Компания Tekfen приобрела 10% акций SOCAR Polymer

14 декабря 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Тринадцатого декабря в головном офисе SOCAR турецкая компания Tekfen подписала документ о приобретении части акций SOCAR Polymer, сообщает Trend со ссылкой на госнефтекомпанию SOCAR.

Согласно источнику, пять процентов проданных акций принадлежало SOCAR, пять процентов – Pasha Holding. Документ подписали директор компании SOCAR Overseas Фирудин Гасанов и председатель правления Tekfen Holding Мурат Гигин.

Напомним, SOCAR Polymer - первая компания, созданная на основе государственно-частного партнерства в нефтехимической промышленности Азербайджана. SOCAR Polymer была основана в 2013 году с целью ускорения развития химической промышленности в Азербайджане. Комплекс SOCAR Polymer состоит из двух заводов годовой производственной мощностью 180 тысяч тонн полипропилена и 120 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности.

25 октября 2015 года при участии Президента Ильхама Алиева был заложен фундамент заводов SOCAR Polymer, основанных на новых технологиях. Открытие полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer, состоялось 18 июля 2018 года, а завод полиэтилена высокой плотности был сдан в эксплуатацию 18 февраля 2019 года.

Общая инвестиционная стоимость проекта SOCAR Polymer составляет около 816 миллионов долларов (включая НДС). 60 процентов этой суммы составляет иностранный кредит, 40 процентов - вклад акционеров в уставный капитал.

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