ЧБТР открывает кредитную линию для SOCAR AQS в размере 20 млн евро

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и общество с ограниченной ответственностью SOCAR AQS, со штаб-квартирой в Азербайджане, достигли соглашения о партнерстве для развития регионального сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

Как отмечается, ЧБТР предоставляет SOCAR AQS кредитную линию в размере 20 миллионов евро для финансирования импорта промышленного оборудования и материалов из стран-членов ЧБТР.

Сделка окажет сильное влияние на регион и развитие за счет приобретения обсадных колонн, труб, буровых установок, оборудования для обслуживания скважин, буровых долот, генераторов и кранового оборудования в основном из России, Румынии, Турции и Украины, говорится в сообщении ЧБТР.

«Мы рады стать первым международным финансовым институтом, который поддержит SOCAR AQS, крупного игрока энергетического рынка в Азербайджане и во всем черноморском регионе. Энергетика и инфраструктура играют жизненно важную роль в региональном развитии и поэтому являются для нас стратегическим приоритетом. Эта договоренность подчеркивает мандат ЧБТР по развитию регионального сотрудничества между странами-членами. Партнерство с SOCAR AQS принесет значительные экономические выгоды и возможности технологического развития для многих производителей и поставщиков в регионе. Мы надеемся и дальше развивать наше партнерство в ближайшие годы», - сказал президент ЧБТР Дмитрий Панкин, подписав кредитное соглашение в штаб-квартире ЧБТР в Салониках.

Генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев, в свою очередь, отметил, что SOCAR AQS разрабатывает и поставляет комплексные энергетические и инженерные решения для поддержания и дальнейшего повышения исторически ведущей роли региона в производстве энергии.

«Партнерство с ЧБТР позволит SOCAR AQS расширить свой бизнес и продолжить интеграцию в экосистему цепочки поставок в регионе», - сказал он.

Отметим, что ЧБТР основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и Absheron Drilling Company, для осуществлению работ по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения "Гюнешли" (с платформ № 11 и № 7), месторождения "Умид" (с платформы "Умид-1"), "Булла" (с платформы № 6) и "Западный Абшерон" (с платформы № 10).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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