Газопровод «Сарыарка» введен в эксплуатацию в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» завершено и газопровод введен в эксплуатацию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Согласно сообщению, завершение строительства и ввод в эксплуатацию были осуществлены 27 декабря 2019 года.

Планируется, что газопровод «Сарыарка», берущий начало с Кызылординской области, позволит обеспечить газом столицу, центральные и северные регионы страны.

При полной реализации данного проекта, жители городов Нур-Султана, Караганды, Темиртау, Жезказган и порядка 2,7 миллиона человек близлежащих 171 населенного пункта вдоль трассы газопровода получат доступ к природному газу.

В декабре 2018 года была проведена официальная церемония старта строительства магистрального газопровода. В январе текущего года начата мобилизация техники и людей, в марте начаты работы по сварке газопровода.

В рамках строительства построено 1061,3 километра газопроводов, пять автоматизированных газораспределительных станций, а также газоизмерительная станция.

«Реализация проекта принесет мультипликативный эффект, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также развитию инфраструктуры для регионов вдоль трассы газопровода», - говорится в сообщении министерства.

Реализация проекта позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, создаст более комфортные условия для проживания населения и в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации, резюмируют в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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