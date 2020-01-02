Общий приток газа на двух скважинах месторождения в Узбекистане превысил 700 куб. м в сутки

2 января 2020 09:46 (UTC+04:00)

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