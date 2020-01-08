Восстановлена газовая линия в поселке Масазыр Абшеронского района

БАКУ /Trend/ - Восстановлена поврежденная ранее газовая линия в поселке Масазыр Абшеронского района. Об этом сказал Trend в среду глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

"Восстановительные работы завершены, обеспечена подача газа абонентам", - сказал он.

Напомним, что седьмого января при проведении земляных работ на территории поселка Масазыр работник ООО "Гуртулуш" повредил подземную полиэтиленовую газовую линию диаметром 200 мм. В результате этого возникли перебои в газоснабжении города Хырдалан, поселков Хокмали, Атйалы, Гобу, Баш-Гюздек, Ашагы-Гюздек и Чичек Абшеронского района.

(Автор: Самир Али. Текст:Наргиз Исмаилова)

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