Нефть умеренно дешевеет после роста цен днем ранее

21 января 2020 10:28 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром в рамках коррекции после того, как днем ранее рост цен превышал 1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,49%, до 64,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 58,44 доллара за баррель.

В течение торгов понедельника рост цен на нефть превышал 1%, при этом к завершению торгового дня трейдеры начали фиксировать прибыль, и стоимость "черного золота" стала снижаться. Коррекция сохраняется и во вторник утром. В то же время, несмотря на распродажи, аналитики полагают, что ситуация в Ливии продолжит поддерживать стоимость "черного золота".

"Растущие сложности в Ливии, вероятно, будут поддерживать цены на нефть в ближайшие дни", — отмечают аналитики Australia and New Zealand Banking Group, мнение которых приводит агентство Рейтер.

В понедельник Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях "Шарара" (Sharara) и "Эль-Филь" (El Feel). Это произошло после того, как в выходные компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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