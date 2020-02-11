«Транснефть» рассчиталась еще с несколькими казахстанскими компаниями за испорченную нефть

БАКУ /Trend/ - Крупная российская компания «Транснефть» возместила ущерб за испорченную нефть еще пяти казахстанским нефтяным компаниям, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанскую компанию «КазТрансОйл».

Выплата состоялась в рамках подписанных соглашений между ПАО «Транснефть» и АО «КазТрансОйл», выступающего от имени 38 казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга.

Отмечается, что ранее выплаты уже были произведены 32 компаниям.

Напомним, что в апреле-мае текущего года в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти с высокой концентрацией хлорорганических соединений.

Данная ситуация привела к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. В результате около 699 тысяч тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний подверглись загрязнению в системе магистрального нефтепровода «Дружба».

АО «КазТрансОйл» в качестве национального оператора Казахстана по магистральному нефтепроводу выступает от имени нефтяных компаний, потерпевших ущерб, и проводит работу по подписанию соглашений о выплате компенсации с ПАО «Транснефть».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

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