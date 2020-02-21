EIA повысило прогноз добычи Казахстаном нефти на 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Объем добычи нефти и конденсата в Казахстане составит 2,03 миллиона баррелей в сутки в 2020 году. Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в прогнозе Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованном в февральском обзоре энергетического рынка.

Отметим, что данный объем добычи означает рост относительно прогнозируемых 2,02 миллиона баррелей в сутки в январском отчете EIA.

По информации EIA, в первом, втором, третьем и четвертом кварталах 2019 года Казахстаном добывались 2,03 миллиона баррелей, 1,85 миллиона баррелей, 1,96 миллиона баррелей и 2,02 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Согласно прогнозу, в 2020 году Казахстан будет добывать 2,03 миллиона баррелей в сутки (2,03 миллиона - в прошлом отчете) в первом квартале, 1,99 миллиона баррелей в сутки (1,99 миллиона) во втором, 2,03 миллиона баррелей в сутки (2,02 миллиона) в третьем и 2,06 миллиона баррелей в сутки (2,06 миллиона) - в четвертом квартале.

В прогнозе отмечается, что в 2018 году в Казахстане в среднем добывались 1,96 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - первого июля 2019 года - на девять месяцев). В рамках последнего продления соглашения предусмотрено сокращение среднесуточной добычи на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В рамках решения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2020 года, принятого на седьмой Конференции ОПЕК+, Казахстан принял на себя обязательства по поддержанию добычи нефти на уровне 1,843 миллиона баррелей в сутки против 1,86 миллиона баррелей в сутки ранее.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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