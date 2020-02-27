В Баку в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" состоится VI заседание министров

Энергетика 27 февраля 2020 11:42 (UTC+04:00)
В Баку в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" состоится VI заседание министров

БАКУ /Trend/ - Завершилась подготовка к VI заседанию министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора”, которое состоится 28 февраля в Баку, и подтверждено участие в нем тринадцати стран, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, в заседании примут участие заместитель гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Клаус-Дитер Борчардт, представители стран, вовлеченных в проект ”Южный газовый коридор” - заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, заместитель министра экономического развития Италии Алессандра Тодде, заместитель министра окружающей среды, энергетики и по вопросам изменения климата Греции Герасимос Томас, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"США представят советник заместителя госсекретаря по энергетической дипломатии Курт Доннелли, а Великобританию - торговый посланник по Азербайджану премьер-министра баронесса Эмма Николсон. В этом году Сербию на мероприятии представят министр по энергетике и добыче Александар Антич, Венгрию - заместитель директора Департамента энергетики и климатической дипломатии министерства иностранных дел и торговли Феликс Молдован. В мероприятии примет участие заместитель министра охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Домагой Валидзич, руководитель Службы газа, нефти и лицензирования Агентства энергетического регулирования Черногории Зарко Юранович. В числе участников также - советник президента Туркменистана Яхшигельди Какаев, заместитель министра экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никуле Хаврилет", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, среди участников мероприятия компании BP, SCC, Botash, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transcaz, SNGN Romgaz SA, UNIPER Global, Bulgargaz EAD, SAS, Plinacro.

В числе международных финансовых учреждений планируется участие представителей Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.

Как отмечается, VI заседание министров в рамках Консультативного совета ”Южного газового коридора" после церемонии открытия продолжится на двух пленарных сессиях. На первой сессии будут представлены отчеты о проделанной работе по всем сегментам проекта “Южный газовый коридор”. На второй сессии под модераторством министра энергетики Парвиза Шахбазова намечены выступления представителей стран-членов “Южного газового коридора” и представителей стран, заинтересованных в проекте.

Также планируется проведение пресс-конференции по итогам VI заседания министров, говорится в сообщении.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета ”Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года.

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