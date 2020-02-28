Министр энергетики Болгарии: Мы движемся к успешному воплощению амбициозного проекта «Южный газовый коридор» (Интервью)

Энергетика 28 февраля 2020 07:01 (UTC+04:00)
Министр энергетики Болгарии: Мы движемся к успешному воплощению амбициозного проекта «Южный газовый коридор» (Интервью)

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор» (ЮГК) является проектом исключительной важности не только для Болгарии, но и для стран Юго-Восточной Европы и Европейского Союза (ЕС).

Об этом сказала в интервью Trend министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, которая будет участвовать в шестом заседании Консультативного совета по ЮГК, которое пройдет сегодня в Баку.

«Для меня большая честь участвовать в шестом заседании Консультативного совета по «Южному газовому коридору». Был достигнут серьезный прогресс в реализации проекта, и многие вопросы и проблемы, связанные с данным проектом, были решены с момента проведения первого заседания Консультативного совета в феврале 2015 года. На предстоящем заседании мы подведем итоги достижений в реализации проекта за последние пять лет. Мы движемся к успешному воплощению амбициозного и масштабного проекта «Южный газовый коридор», проекта исключительной важности не только для Болгарии, но и для стран Юго-Восточной Европы и Европейского союза», - сказала она.

Далее Петкова добавила, что Болгария является неотъемлемой частью проекта ЮГК - благодаря интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

«В ходе заседания Консультативного совета болгарская сторона будет сосредоточена на проекте интерконнектора Греция-Болгария. Данный проект необходим для диверсификации поставок газа в Болгарию и другие страны региона», - сказала министр.

Реализация проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB) продвигается ускоренными темпами, сказала Петкова.

Как отметила министр, IGB может быть введен в коммерческую эксплуатацию к концу этого года, одновременно с Трансадриатическим трубопроводом (TAP).

Она отметила, что территория вдоль трассы интерконнектора в настоящее время очищается и осуществляется поставка труб.

По данным на 24 февраля на территорию уже доставлено около 900 труб общей длиной более 15 километров, добавила Петкова.

«Я регулярно провожу встречи с подрядчиками по проекту. Они заверяют, что проект будет реализован в установленные сроки, и интерконнектор будет введен в коммерческую эксплуатацию к октябрю 2020 года. К этому времени мы также ожидаем поставку первого миллиарда кубометров природного газа, по которому было подписано соглашение между Bulgargaz и азербайджанской госкомпанией SOCAR », - сказала министр.

Петкова отметила, что важность IGB для Болгарии также определяется необходимостью обеспечить поставку контрактного 1 миллиарда кубометров азербайджанского природного газа с месторождения "Шах Дениз" в Болгарию, начиная с конца 2020 года, параллельно с запуском Трансадриатического трубопровода (ТАР).

"Строительство IGB уже началось и мы ожидаем, что оно завершится к концу 2020 года одновременно с вводом в эксплуатацию TAP. Это позволит осуществлять альтернативные поставки не только нашей стране, но и всему региону Юго-Восточной Европы", - добавила она.

Далее, она отметила, что интерконнектор Греция-Болгария является стратегически важным для реализации «Вертикального газового коридора».

«Введение в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария является ключом к диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа не только в Болгарию, но и всему региону Юго-Восточной Европы. В соответствии со своими основными приоритетами в области энергетической политики, болгарское правительство активно работает над тем, чтобы в будущем позиционировать нашу страну как региональный газовый хаб», - сказала она.

Петкова отметила, что IGB и поставки газа через «Южный газовый коридор» являются одними из наиболее важных элементов для реализации этой концепции.

«Они реализуются совместно с другими газовыми проектами в регионе, такими как Терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе (Греция) и другими. IGB также имеет стратегическое значение для реализации «Вертикального газового коридора», который соединяет газовые сети Греции, Болгарии, Румынии и Венгрии", - пояснила министр.

Таким образом, после завершения этих проектов появиться возможность транспортировать природный газ из Азербайджана через интерконнектор Греция-Болгария, через газотранспортную сеть Bulgartransgaz EAD, другие интерконнекторы в Румынии, Сербии, Северной Македонии и в соседних с ними странах, добавила она.

Все усилия направлены на своевременное введение IGB в коммерческую эксплуатацию, сказала Петкова.

«Болгария сыграла ключевую роль в финансовом структурировании IGB: болгарское государство предоставило суверенную гарантию в размере 110 миллионов евро, что обеспечило финансирование проекта Европейским инвестиционным банком. Кроме того, грант в размере 39 миллионов евро был выделен из Фонда регионального развития», - сказала она.

Петкова отметила, что успешное завершение проекта IGB и его своевременное введение в коммерческую эксплуатацию являются приоритетными задачами с целью диверсификации поставок газа.

«Для полной мобилизации подрядчиков и завершения проекта в установленные сроки по моей инициативе в министерстве энергетики проводятся регулярные встречи с целью проведения учета мероприятий в рамках реализации проекта. На этих встречах присутствуют представители проектной компании ICGB AD, поставщика труб Corinth Pipeworks, конструктора JP AVAX и других подрядчиков. Поставщики отмечают, что производство труб осуществляется в соответствии с графиком. Мы ожидаем, что поставки первой партии труб будут завершены в марте. Они включают в себя трубы всех типов и размеров, необходимых для создания интерконнектора», - сказала она.

Как отметила Петкова, также регулярно проводятся инспекции на местах.

"Последняя такая инспекция была проведена 20 февраля. Все наши усилия направлены на своевременное введение проекта в коммерческую эксплуатацию", - добавила она.

Что касается распределения газа в Болгарии с участием азербайджанской госкомпанией SOCAR, Петкова отметила, что компания вполне может начать первичные работы по распределению уже в этом году.

Она напомнила, что в связи с соглашением, достигнутым между Азербайджаном и Болгарией в 2018 году, SOCAR провела несколько встреч и получила подробную информацию от министерства энергетики и комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (EWRC) о возможностях инвестиций в газораспределительный сектор Болгарии.

Затем SOCAR поручила крупной международной консалтинговой компании провести технико-экономическое обоснование реализации такого проекта, добавила Петкова.

«Согласно информации, предоставленной нашими партнерами SOCAR, исследование завершено, и его выводы являются положительными. Мы обсудим эти перспективы на двусторонней встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в рамках заседания Консультативного совета по «Южному газовому коридору». Учитывая эти положительные результаты, мы полагаем, что в этом году SOCAR вполне может начать первичные работы по газораспределению на территории Болгарии », - сказала министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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