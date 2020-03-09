Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены

Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США были автоматически остановлены в воскресенье вечером после того как падение индекса составило пять процентов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Торги будут возобновлены в обычном режиме утром в понедельник.

Ранее сообщалось, что фьючерсы обрушились более чем на 4% на фоне обвала цен на нефть. В частности, цены на апрельские поставки сырой нефти West Texas Intermediate упали на 21% до 32,01 доллара, аналогично на 21% подешевели майские поставки Brent до 35,22 доллара.