Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают уверенно расти в ожидании снижения добычи в США. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель.

"Ожидания того, что нефтедобывающим компаниям США придется сократить добычу, улучшили настроение рынков", - приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Rakuten Securities Сатору Йошиды (Satoru Yoshida).

После резкого падения цен на нефть нефтяные компании США страны сообщили о готовности сократить издержки. Так, во вторник об этом заявила Occidental Petroleum.

В понедельник стоимость нефти обрушилась на 25% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу.

Впрочем, во вторник цены на нефть отскочили от минимумов понедельника и отыграли значительную часть снижения.

Несколько сдерживает рост цен статистика Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую недели. Институт сообщил о росте коммерческих запасов за неделю по 6 марта на 6,4 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозируют рост показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.