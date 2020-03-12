Закон о газоснабжении комплекса «Байконур» ратифицирован в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Сенат парламента Казахстана (верхняя палата) ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и России о газоснабжении комплекса «Байконур», передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу сената.

Сообщается, что проект закона представил министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

Напомним, что в январе 2020 года он был одобрен депутатами Мажилиса Казахстана (нижняя палата).

Согласно законопроекту, население города Байконур будет обеспечено природным газом, который дешевле существующего вида топлива (сжиженного газа) примерно в 16 раз.

Газоснабжением города будет заниматься АО «КазТрансГаз Аймак» или его Кызылординский производственный филиал. Деятельность по розничной реализации будет осуществляться без регистрации на территории города Байконур, что позволит избежать двойного налогообложения.

Как сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в кулуарах заседания Мажилиса, розничная цена природного газа для населения Байконура составит 18,6 тенге (4,89 цента) за кубический метр, для юридических и бюджетных организаций - 18,9 тенге (4,97 цента) без учета НДС.

Отметим, что прежде Байконур снабжало газом российское предприятие – ГУП «Газовое хозяйство», которое поставляло сжиженный нефтяной газ из России.

Напомним, что казахстанский город Байконур и одноименный космодром вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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