У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, руководители нескольких компаний обратились с подобным предложением к комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, перестала курировать железные дороги в 2005 году), которая является регулятором освоения нефтегазовых запасов штата. Эти компании оказались в трудном положении из-за резкого спада цен на нефть и просят разрешить им сократить добычу. Источники издания не уточняют объем предлагаемого сокращения.

Как поясняет газета, Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов и служил в этом плане образцом для подражания ОПЕК. В публикации упоминается, что цены на нефть обрушились после того, как Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в Вене 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения после первого квартала 2020 года. На следующий же торговый день, 9 марта, котировки Brent растеряли 30%, снизившись до $31 за баррель. По данным на 19 марта, нефть марки WTI к 16:15 по времени восточного побережья США (23:16 мск) подорожала на $5,26 (25,25%) и торгуется на уровне $26,09 за баррель.

Как напоминает The Wall Street Journal, простирающийся от Техаса до штата Нью-Мексико бассейн является самым продуктивным в США месторождением нефти. Он служил основой для наращивания добычи в стране примерно до 13 млн баррелей в день.