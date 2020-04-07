БАКУ/Trend/ - Азербайджанская Госкомпания SOCAR отправит в апреле очередную партию азербайджанской нефти в Беларусь.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов отметил, что нефть будет отправлена восьмого апреля танкером из грузинского порта Супса, при условии стабилизации погодных условий.

"Объем данной партии составит около 85-90 тысяч тонн", - сказал Ахмедов.

Напомним, что 23 марта азербайджанская Госкомпания SOCAR отправила очередную партию нефти для Белоруси в объёме 85 тысяч тонн из грузинского порта Супса, отметив, что объемы следующих партий будут определены в будущем.

Отметим, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти концерну «Белнефтехим» в объеме 90 тысяч тонн.

Мозырский НПЗ Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR.

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте в Беларусь, в порт Одессы, два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды. По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти.

Автор: Наргиз Исмаилова.