Цена нефти Brent опустилась ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,86% - до $17,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:27 (GMT+4).

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 2,51% и находится на отметке $11,86 за баррель.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.