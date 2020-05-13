Минэнерго США считает важным снижение добычи нефти для открытия экономик

Соединенные Штаты считают важным снижение уровня добычи нефти и рост спроса на нее для открытия мировых экономик. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник ТАСС представитель Министерства энергетики США по итогам телефонного разговора глав энергетических ведомств США Дэна Бруйетта и России Александра Новака.

"Министр Бруйетт обсудил по телефону с министром Новаком стабилизацию мировых рынков нефти. Стороны отметили, что в связи с тем, что мир работает над преодолением пандемии, сокращение добычи нефти и ожидаемый рост спроса на нее снизили рыночную волатильность, - обратили внимание в министерстве. - Это особенно важно, учитывая, что экономики по всему миру начинают безопасно и ответственно открываться".

Как сообщила российская сторона, Новак и Бруйетт договорились продолжить диалог.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение суточной добычи нефти в мае - июне на 9,7 млн баррелей, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей.

В частности, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие участники сделки, сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.