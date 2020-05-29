Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам

БАКУ/Trend/ - Одним из перспективных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Украиной является организация поставок азербайджанских углеводородов в Европу через территорию Украины, сказал в интервью Trend советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

"Следует отметить, что Азербайджан, как владелец ресурса, а Украина, как государство с разветвленной нефтетранспортной инфраструктурой, имеют возможность реализовать и обеспечить эффективную работу транспортных коридоров, ориентированных на поставку легких сортов каспийской нефти потребителям в странах Центральной и Восточной Европы", - сказал советник.

По его мнению, реализуя такие нефтетранспортные проекты, Украина и Азербайджан будут способствовать диверсификации маршрутов доставки сырья в страны ЕС, решая, таким образом, вопросы региональной энергетической безопасности.

Штелюк отметил, что с марта этого года реализован проект доставки азербайджанской нефти через территорию Украины для ее переработки на белорусских НПЗ по маршруту Одесса-Мозырь. Этим маршрутом планируется ежегодно транспортировать около 1 миллиона углеводородного сырья.

"Следует также упомянуть наличие активного диалога на уровне энергетических ведомств Украины и Азербайджана. В рамках последнего заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере – органа Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества (31.01.2020), министрами энергетики Украины и Азербайджана Алексеем Оржелем и Парвизом Шахбазовым был подписан Меморандум о сотрудничестве между ведомствами, предусматривающий механизмы и направления дальнейшего взаимодействия", - отметил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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