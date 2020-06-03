Компания «ЛУКОЙЛ» открыла новую АЗС в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Российская компания «ЛУКОЙЛ» открыла новую автозаправочную станцию в селе Ашагы Буджаг Евлахского района Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается в сообщении компании, автозаправочная станция, отвечающая современным стандартам, предлагает клиентам топливо ЭКТО.

Отметим, что ЭКТО — это линейка инновационного топлива, соответствующая европейскому уровню качества. ЭКТО стало первым в России топливом с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами. Оно соответствует требованиям стандарта ЕВРО-5.

Входящие в состав топлива сбалансированные пакеты присадок позволяют защитить двигатель и уменьшить содержание вредных веществ в отработанных газах.

Каждая из марок бензина в линейке продуктов обладает своими уникальными свойствами и идеально подходит для любых моделей легковых и грузовых автомобилей.

ПАО «ЛУКОЙЛ» работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года, когда компания вошла в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия. ЛУКОЙЛ стал первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.

Сегодня компания участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря.

С 1995 года ЛУКОЙЛ также развивает в Азербайджане собственную сеть автозаправочных комплексов (АЗК), отвечающих мировым стандартам. Компания также владеет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 120 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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