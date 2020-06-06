ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля

Финальное коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК говорит о том, что текущий уровень сокращения добычи нефти будет продлен еще на месяц, до конца июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц, до конца июля 2020 года", - говорится в проекте документа.

ОПЕК также предпишет странам, не сократившим добычу на 100% от плана, полностью выполнить обязательства в течение июля - сентября. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца декабря 2020 года, говорится в проекте документа.

Всего 10 стран ОПЕК (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки.

Совокупно все участники альянса сокращают добычу на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Ранее источник ТАСС в ОПЕК пояснял, что Россия и Саудовская Аравия согласовали продление этой квоты, как минимум на месяц.

На новостях о продлении договоренностей цена нефти Brent впервые с начала марта преодолела отметку в $40 за баррель.