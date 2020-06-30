"Азеришыг" презентовал новые приборы SMART card reader
БАКУ/Trend/ - Сегодня ОАО "Азеришыг" презентовало приборы SMART card reader, сообщает во вторник Trend.
Презентацию провел начальник Департамента информационных технологий структуры Галиб Гамидов.
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