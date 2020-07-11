Азербайджан подпишет важные соглашения по ВИЭ в августе

БАКУ/Trend/ - Документы о подписании соглашений в области возобновляемой энергетики были представлены инвесторам в рамках обсуждения исполнения "Плана мероприятий по привлечению дополнительных инвестиций в сферу возобновляемой энергии”, утвержденного на заседании Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22 мая 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова, в министерстве было обсуждено исполнение "Плана мероприятий по привлечению дополнительных инвестиций в сферу возобновляемой энергии”, утвержденного на заседании Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22 мая 2020 года. До сведения участников обсуждения была доведена информация о проделанной работе в рамках десяти различных мероприятий.

"С компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов были согласованы вопросы, связанные с выделением земельных участков для реализации пилотных проектов по ветровой и солнечной энергии мощностью 240 Мегаватт и 200 Мегаватт соответственно, а также были установлены ветроизмерительные станции наблюдения. Было отмечено, что документы "Соглашение о купле-продаже энергии", "Инвестиционное соглашение", "Соглашение о присоединении к передающей сети" и "Соглашение об аренде земли" были представлены инвесторам, их подписание запланировано в следующем месяце", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, было объявлено, что определены государственные гарантии по финансовым и нефинансовым обязательствам, которые будут предоставлены инвесторам, проведена экономическая, экологическая и социальная оценка проектов. Было отмечено, что в связи с усилением сети и интеграцией проектов в сеть разработаны соответствующие проекты технических условий и схемы подключения, включающие меры по управлению энергосистемой, передаче электроэнергии, релейно-охранной автоматике, а также продолжаются мероприятия по выбору оптимального варианта.

Было отмечено, что в целях доведения до 30 процентов к 2030 году доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности страны была начата подготовка соответствующих предложений с привлечением компании-консультанта для определения оптимального предела дополнительных мощностей, подключаемых к электрической сети.

"Стороны обменялись мнениями об определении дополнительных площадей для возобновляемых источников энергии и их аукционе. Была отмечена важность продолжения сотрудничества с компаниями, представившими предложения по использованию возобновляемых источников энергии. Были также обсуждены вопросы, вытекающие из подготовки разрешений на строительство электростанций на территориях возобновляемых источников энергии и упрощенных процедур ввода в эксплуатацию", - отмечается в сообщении министерства.

(Автор: Наргиз Исмаилова)