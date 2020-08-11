Готовится дизайн верхнего модуля месторождения «Карабах»
БАКУ/Trend/ - Готовится дизайн верхнего модуля азербайджанского месторождения «Карабах».
Об этом сказал журналистам генеральный директор Karabakh Operating Company Таир Дадашов в ходе пресс-тура на Бакинском заводе глубоководных оснований, сообщает во вторник Trend.
По его словам, проектные работы осуществляются компанией Wood Group.
"Работа идет полным ходом. После завершения инженерных этапов, начнется строительство опорного блока. Часть инженерных работ уже завершена", - сказал Дадашев.
Он также отметил, что добыча нефти на опорном блоке месторождения "Карабах" начнется к концу 2022 года.
(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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