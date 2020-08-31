BP опубликовал проект документа по оценке воздействия SWAP на окружающую среду

БАКУ/ Trend/ - Компания BP опубликовала проект документа по оценке воздействия на окружающую и социальную среду в рамках проекта разработки мелководья Абшеронского полуострова (SWAP), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на BP.

В документе исследуются потенциальные экологические и социальные воздействия проекта и описываются рекомендуемые меры по их смягчению.

Отметим, что SWAP является перспективным участком Абшеронского полуострова в Азербайджане.

SOCAR и BP 22 декабря 2014 года подписали соглашение о разделе продукции по совместной разведке и разработке потенциальных месторождений на мелководье вокруг Абшеронского полуострова, контракт был ратифицирован парламентом Азербайджана 14 апреля 2015 года.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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