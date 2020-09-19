В Кюрдамире уровень газификации доведен до 100%

БАКУ /Trend/ - Завершена газификация сел Гарабуджаг и Гурдбайрамлы Кюрдамирского района, и тем самым уровень газификации в районе доведен до 100 процентов.

Как сообщили в субботу Trend в ПО "Азеригаз", в процессе газификации села Гарабуджаг (89 абонентов) на основе одноступенчатой системы проложены 9778 метров металлических труб различного диаметра и 5142 метра газовых линий из полиэтиленовых труб. Каждый абонент обеспечен счетчиком и индивидуальным регулятором. В рамках работ в селе Гурдбайрамлы на основе одноступенчатой системы проложены 2877 метров металлических труб различного диаметра и 5142 метра газовых линий из полиэтиленовых труб.

Также завершена газификация села Сис Шамахинского района со сложным рельефом. В рамках работ для обеспечения газом 81 абонента на основе одноступенчатой системы проложены 11 228 метров металлических труб различного диаметра, каждый абонент обеспечен счетчиком и индивидуальным регулятором.

(Текст: Турал Гараджаев)