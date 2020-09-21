«Азеригаз» о проведенных работах в этом году

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение «Азеригаз» в 2020 году успешно продолжает расширять газовую инфраструктуру.

Как сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз", в связи с реализацией рабочей программы, в первую очередь, ведется реконструкция газопроводов в селах и поселках, замена устаревшего оборудования на новое, а на следующем этапе планируется реконструкция газораспределительных сетей, газопроводов улиц и переулков, а также установка газовых счетчиков в квартире каждого потребителя.

В январе-июле 2020 года отремонтировано 328,9 км газопроводов.

Подведен газ в 17 новостроек и 4 населенных пункта в регионах (в том числе в августе - в 1 жилой массив и 4 населенных пункта). В последние годы газификация сел и поселков, новых жилых массивов в стране, а также ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей привели к увеличению количества абонентов и спроса на природный газ. Таким образом, в настоящее время общее количество абонентов приближается к 2,3 миллиона.

(Текст: Жаля Гасымова)